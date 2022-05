A Napoli una marcia per il mare accessibile a tutti

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - "Chiediamo solo di realizzare una rampa che ci consenta di raggiungere il mare - hanno dichiarato Ferdinando Ruocco e Brunella Loso, responsabili per Europa Verde in Regione Campania dei diritti delle persone con disabilità - Questo è lo scopo dell'iniziativa 'Mare per Tutti' che stiamo portando avanti con forza con Europa Verde. Realizzare una rampa sulla spiaggia di rotonda Diaz significa dare la possibilità a tutte le persone con disabilità, con qualsiasi disabilità, di raggiungere il bagnasciuga. Le persone disabili napoletane hanno bisogno di questi servizi perché noi abbiamo gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini e dobbiamo poter fruire anche noi del mare di Napoli" Hanno concluso i responsabili per Europa Verde in Regione Campania dei diritti delle persone con disabilità, Ferdinando Ruocco e Brunella Loso.

"Abbiamo organizzato una marcia di solidarietà, da piazza Vittoria a 'mappatella beach', per dare voce alle persone con disabilità a cui oggi è negato l'accesso alla battigia. Manca infatti una pedana che consenta a queste persone di raggiungere il bagnasciuga e di fare quegli ultimi '75 passi' per raggiungere il mare. È incredibile che ancora nel 2022 vengano negati i diritti alle persone con disabilità, che devono poter godere anche loro dal mare di Napoli. Chiediamo pertanto che la giunta comunale lavori con celerità affinché questo incredibile ritardo infrastrutturale venga colmato al più presto. Mare per tutti è una battaglia che portiamo avanti da tempo e non ci fermeremo finché non raggiungeremo uguali diritti per tutti" Hanno dichiarato gli esponenti i Europa Verde presenti all'iniziativa: Francesco Emilio borrelli, consigliere regionale; Lorenzo Pascucci, Consigliere della Municipalità I; Rosario Pugliese ed Elena Marini, co-presidenti dell'assemblea regionale; Agostino Galiero, portavoce provinciale; Benedetta Sciannimanica, Francesca De Vivo, Gianluigi Grittano, Federico Chianese, rappresentanti di Europa Verde per la Municipalità I.

