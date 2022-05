Rapine a centri scommesse, negozi e in uffici postali: 6 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Gli uomini della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato Secondigliano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di sei persone gravemente indiziate di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione.

Agli indagati sono state contestate 6 rapine e una tentata rapina commesse ai danni di centri scommesse, esercizi commerciali ed avventori degli uffici postali.

Il 16 marzo scorso tre indagati sono stati arrestati in quanto colti in flagranza per tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma clandestina commessi presso l'ufficio postale di Casalnuovo. (ANSA).