Franceschini, Napoli sarà capitale cultura del Mediterraneo

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - "Napoli ha il futuro di capitale della cultura permanente del Mediterraneo. Qui c'è la bellezza dell'arte ma anche la verità della città che accoglie tanti turisti dal mondo senza smarrire le proprie origini, la propria autenticità". Lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini nel suo intervento alla conferenza per l'apertura della nuova Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli.

Franceschini annuncia che Napoli sarà capitale del Mediterraneo anche con la presenza degli esponenti della cultura dei governi dell'area: "Il 16 e 17 giugno - afferma - portiamo i ministri della cultura del Medio Oriente e dei Paesi del Nordafrica, per continuare con loro il dialogo. Non c'è un momento storico più importante di questo, in cui la cultura va contro l'odio e alimenta i rapporti reciproci". (ANSA).