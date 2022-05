Controlli Ps a Forcella, sequestrati 21 veicoli su 24

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe, ieri, da parte dei 'Nibbio' dell'Ufficio prevenzione generale e dei motociclisti della Polizia locale.

Nel corso dell'attività, tra le vie Tribunali, Forcella e in piazza Calenda, sono state identificate 35 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllati 24 veicoli di cui 21 sequestrati per mancata copertura assicurativa e guida senza patente. Sono state inoltre contestate 28 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica, per guida senza patente, guida senza casco protettivo e perchè privi dei documenti di circolazione.

Inoltre, due persone sono state denunciate per guida senza patente mentre un motociclista è stato sanzionato per non essersi fermato all'alt a bordo di un motoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa. (ANSA).