Comuni: Cgil, Cisl e Uil incontrano Baretta su bilancio

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - "Non era affatto scontato che il Comune di Napoli decidesse di ragionare sulla manovra di bilancio con le organizzazioni sindacali prima che venisse affrontato in Giunta e in consiglio comunale. È un dato di discontinuità col passato che abbiamo apprezzato da parte dell'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta". Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli - Nicola Ricci, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati - hanno commentato l'incontro di questa mattina a Palazzo San Giacomo con l'assessore al Bilancio, il direttore generale, Pasquale Granata e il Capo di Gabinetto, Maria Grazia Falciatore.

La riunione di oggi per Cgil, Cisl e Uil Napoli è "importante sul piano politico e programmatico. Abbiamo una grande possibilità che è quella del Patto per Napoli - sostengono Ricci, Tipaldi e Sgambati - per poter affrontare le principali criticità e priorità della città. L'idea di un piano triennale di interventi e investimenti è una sfida che accettiamo. Decoro urbano, dispersione scolastica, povertà, riorganizzazione della macchina amministrativa, ruolo delle municipalità sulla vita dei cittadini, sono solo alcuni dei temi affrontati nell'incontro sui quali - concludono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli - abbiamo lanciato l'idea di un "Patto con Napoli" che veda protagoniste le parti sociali, in un confronto costante sul futuro della città". (ANSA).