Certamen Francesco II: premaiti studenti di Napoli e Salerno.

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Sono uno studente del liceo "Umberto I" di Napoli, uno del liceo "De Sanctis" di Salerno, e due dell' Istituto tecnico commerciale "Don Sturzo" di Castellammare di Stabia i quattro vincitori del "Certamen Historicum" dedicato a Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie, organizzato dalla Fondazione il Giglio. Francesco II è stato proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel 2020.

Sponsor della manifestazione la Banca di Credito Popolare.

Ludovico de Antonellis, Francesco Ferraro, Raffaele Gargiulo, ed Antono Esposito hanno ricevuto un premio in denaro e la t-shirt ufficiale del "Certamen", realizzata da un' impresa del "Progetto CompraSud" .

La premiazione si è svolta all' Hotel Renaissance Mediterraneo, alla presenza della Principessa Beatrice di Borbone-Due Sicilie., nel corso di una serata animata dal "Trio Paiseillo", formazione di alunni del maestro Eugenio Ottieri del Conservatorio San PIetro a Majella di Napoli e da Gianni Aversano , di "Napolincanto".

La Fondazione il Giglio ha ricordato 30 anni di attività, cominciati nel 1992 con la "Cooperativa editoriale il Giglio".

Messaggi e riconoscimenti sono arrviati dal prof. Miguel Ayuso, già presidente dell' Unione Internazional dei Giuristi Cattolici, dal teologo Nicola Bux, dal prof, Roberto Spataro della Pontificia Università Salesiana di Rioma, e dal prof..

Atila Amaral Brilhante, della Universidade Federal do Cearà (Brasile). . (ANSA).