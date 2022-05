Calcio: Napoli;De Laurentiis,Anguissa resta,mercato riprende

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - "Sui manifesti che annunciano il ritiro precampionato potrei anche mettere una carrellata dei calciatori di questi 18 anni per non far capire chi resta e chi no nel Napoli. Così mettiamo la palla al centro. Posso dire che sicuramente Anguissa rimane". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, rispondendo anche sulla possibile foto di Olivera, terzino sinistro che il Napoli sta provando di prendere dal Getafe: "Olivera? ne seguiamo tanti, magari facciamo una goleada di foto", ha detto.

"Per ora - ha detto De Laurentiis - basta così, poi si può nominare il periodo estivo di "Dimaro-mercato", perché cose importanti ci sono in quel periodo. Poi ricordo che nella ripresa del mercato calcistico di questa estate tutto passa per uscite e acquisizioni perché siamo in un periodo di 'mala tempora' ovunque". (ANSA).