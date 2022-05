Corte Conti: criticità in bilanci 2018-2019 ASL Napoli 1 Centro

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, nell'adunanza pubblica del 7 marzo 2022, ha presentato i risultati della verifica sui bilanci 2018 e 2019 dell'ASL Napoli 1 Centro, nell'ambito dei quali la magistratura contabile ha rilevato il permanere di significative criticità ed irregolarità. Lo rende noto la stessa Conti dei Conti della Campania che ha pubblicato un comunicato sul web.

"I risultati economici di entrambi gli esercizi esaminati - spiega la nota - hanno registrato dati di perdita che, seppur decrescenti (dai circa 79 milioni di euro del 2018, ai 49 milioni del 2019), sono stati influenzati dall'aumento in conto esercizio della contribuzione proveniente dal bilancio regionale. Persistono, inoltre, le irregolarità, già osservate negli anni precedenti, relative sia alla sistemazione delle voci di credito riferite ai 'doppi pagamenti' effettuati nel tempo dall'Azienda, sia al completamento dell'attività di circolarizzazione dei debiti e dei crediti. L'ultimazione e la corretta sistemazione di tali operazioni contabili - ha precisato la Sezione - saranno oggetto, in futuro, di costanti verifiche (consuntivo 2020 e successivi)". (ANSA).