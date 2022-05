Bonus e crediti fiscali: imprese edili mercoledì in piazza (2)

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Saranno oltre 500 i rappresentanti delle piccole e medie imprese edili della Campania che mercoledì parteciperanno a Roma alla terza manifestazione di protesta promossa dall'associazione Cande (Class action nazionale per l'edilizia) insieme ad altre sei associazioni di categoria per chiedere lo sblocco immediato delle cessione dei crediti di imposta.

Nella sola Campania ci sono tra le 4000/5000 piccole e medie imprese edili (con più di 30mila addetti) che stanno soffrendo per carenza di liquidità e che rischiano il tracollo economico pur avendo soldi a sufficienza nei cassetti fiscali (ottenuti grazie al meccanismo dello sconto in fattura, così come previsto dai vari bonus, ad iniziare dal superbonus 100%) non hanno più liquidità per far fronte agli impegni, come il pagamento delle spettanze alle maestranze. Le imprese che hanno eseguito i lavori hanno acquisito i crediti fiscali dei committenti (si tratta in prevalenza di condomini, riqualificati dopo anni ed anni di attesa) ma ora non riescono a monetizzare quanto hanno nei loro cassetti. I tempi per la liquidazione sono lunghi; i costi per la cessione sono aumentati.

"L'edilizia ha bisogno di regole chiare, certe e che durino nel tempo", dice Sabatino Nocerino della Cna Campania che a titolo personale ha espresso la sua solidarietà alle imprese campane del settore. Procedure che sono diventate più rigide dopo che sono sono emerse truffe per svariati milioni di euro.

"Noi siamo i primi a voler i controlli, che siano rigorosi- dicono i piccoli e medi imprenditori - Chi ha sbagliato deve pagare ma una volta accertata la regolarità del credito i tempi di pagamento devono essere brevi perché per chi fa impresa, soprattutto se è una realtà familiare, il tempo non è una variabile indipendente".

La manifestazione di mercoledì si terrà in piazza della Repubblica a Roma. (ANSA).