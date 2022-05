Nicola "pressione mi rende vivo, grande sostegno tifosi"

(ANSA) - SALERNO, 13 MAG - "La pressione è un grandissimo privilegio, mi fa sentire vivo, è una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere della pressione che ti fa andare oltre le difficoltà". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, presentando la sfida in programma domani contro l'Empoli. "Noi siamo assolutamente allineati con la nostra gente, abbiamo la fortuna di poter godere di questo sostegno imprescindibile", ha detto il tecnico parlando dei sostenitori che domani in Toscana saranno circa 6mila. "Il popolo di Salerno è famoso in tutta Italia per ciò che sa dare alla squadra. C'è ancora tanto da fare perché due partite sono tante per chi lotta per uno stesso obiettivo. La settimana intera di allenamento permette di migliorare noi stessi e di allenare più particolari.

I ragazzi devono giocare sereni, vogliosi e grintosi come hanno sempre fatto. La gestione della partita deve essere volta ad esprimere noi stessi". (ANSA).