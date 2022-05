Forum 'Verso Sud': maglia del Sorrento in dono a Draghi

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Il premier Draghi atterra in elicottero a Sorrento, per il Forum "Verso Sud" e riceve in dono una maglia rossonera con il numero 1 ed il suo nome. Non è quella del Milan, ma quella Sorrento calcio, che ha gli stessi colori e gioca in serie D. A consegnargliela è il segretario del club, Benito Gargiulo.

L' elicottero del premier è atterrato sul campo di gioco della squadra di calcio della cittadina costiera. (ANSA).