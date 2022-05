"Una Voce" presenta il notiziario del cinquantenario

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "Una Voce- Italia", sezione italiana della Federazione Internazionale "una Voce", per la difesa della liturgia e del Gregoriano. presenterà il numero speciale di "Una Voce Notiziario", dedicato al cinquantenario 1970-2019, sabato 14 Maggio alle 10.30.

La presentazione si svolgerà on-line. A Napoli gli iscritti ad "Una Voce" si riuniranno nella sede della Fondazione il Giglio, in via Crispi 36/a Il primo numero di "Una Voce Notiziario" è uscito a luglio 1970, ed ha proseguito ininterrottamente le pubblicazioni fino ad oggi..

Il notiziario informa sulla Messa celebrata in rito tridentino ed ospita articoli di a liturgia e dottrina., Alla presentazione .Interverranno Fabio Marino, presidente di "Una Voce Italia" Filippo Delpino, e Simone Di Tommaso. Modera Riccardo Turrini Vita.

L' incontro si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Meet , al link: meet.google.com/asd-mhda-ybm Info: presidente@unavoceitalia.org (ANSA).