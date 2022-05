Pnrr: Fico, può aiutare il Sud per l'autonomia energetica

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "Dobbiamo lavorare sulla coesione sociale, sui grandi investimenti nelle energie rinnovabili, ed il Pnrr può darci una mano in questo".

Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, parlando con I giornalisti all' assemblea pubblica di Confindustria Napoli.

"Il Pnrr- ha aggiunto Fico- può dare un aiuto per favorire il distacco dalle fonti russe e l'autonomia energetica, gli obbiettivi sui quali dobbiamo lavorare".

Quanto all' impatto sulla economia del Sud, per Fico "Il Sud è la risorsa più importante del Paese, ed è il luogo dove si possono fare i migliori investimenti per fare crescere il Paese in modo uniforme e combattere le disuguaglianze ". (ANSA).