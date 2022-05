Calcio: striscione contro Spalletti davanti stadio Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Uno striscione contro l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è comparso nella notte davanti allo stadio Maradona. '16-10-2021 Spalletti, la Panda te la restituiamo... Basta ca' te ne vaie', con un riferimento al giorno in cui all'allenatore azzurro fu rubata l'auto parcheggiata sotto l'hotel dove alloggia. In quella circostanza, Spalletti aveva assunto una posizione molto chiara: "non cambia il mio giudizio sulla città. Vengono rubate circa 100mila auto l'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli" (ANSA).