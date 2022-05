Portaerei Usa a Napoli, sit-in Comitato pace e disarmo

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Il 'Comitato pace e disarmo' ha promosso un sit-in in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, per protestare contro la presenza da stamane nel golfo di Napoli della portaerei statunitense Truman. Padre Alex Zanotelli, che accompagnava i manifestanti, ha chiesto un incontro al sindaco Manfredi, "per ricordare - spiega - che è ancora in vigore la delibera approvata dall'amministrazione de Magistris, che dichiarava Napoli città denuclearizzata".

Secondo il Comitato la presenza della Truman espone a rischio i cittadini napoletani, oltre a essere contraria alla vocazione pacifista e di disarmo della cultura partenopea. Anche l'ex sindaco Luigi de Magistris si è espresso contro l'arrivo della Truman: "Durante il mio mandato, con una delibera storica, dichiarammo il porto di Napoli ed il suo golfo denuclearizzato e che, quindi, tutte le navi e i sottomarini a propulsione nucleare non avrebbero potuto farne accesso. Delibera sicuramente simbolica, ma che evidenzia come la sovranità del nostro Paese sia limitata e che siamo subalterni alla Nato".

