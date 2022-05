Napoli: al via le elezioni dei delegati al congresso forense

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Lunghe file di avvocati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, intitolato ad Alessandro Criscuolo, per le elezioni dei 18 delegati al Congresso nazionale forense che si terrà il prossimo mese di ottobre a Lecce.Alle votazioni - che si stanno svolgendo nelle aule Metafora (per gli avvocati i cui cognomi iniziano con le lettere che vanno da A a L) e Girardi (per gli avvocati i cui cognomi iniziano con le lettere che vanno da M a Z) - possono prendere parte solo gli avvocati iscritti all'Ordine di Napoli.

Le elezioni previste oggi e domani, sono iniziate stamattina, alle 8,30, e si concluderanno alle 14,30. (ANSA).