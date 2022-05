Mafie: Fico visita mostra in centro commerciale confiscato

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Questo centro commerciale a Trentola Ducenta, pochi chilometri da Caserta, era il giocattolo economico di un boss della camorra. Adesso la struttura è gestita dall'Agenzia per i beni confiscati e ospita iniziative culturali come quella che ho appena inaugurato. Si tratta della mostra dell'artista siciliano Gaetano Porcasi "Informare con l'arte", che ritrae protagonisti della lotta alle mafie nel nostro Paese". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico.

"Per due mesi fra queste pareti ci saranno i ritratti di Peppino Impastato e Piersanti Mattarella, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, così come di Boris Giuliano e padre Pino Puglisi. E di tanti altri. Una mostra costruita assieme a 27 giovani cronisti del magazine Informare. Un'esperienza preziosa per il territorio e una risposta concreta nelle lotta alla criminalità organizzata", conclude. (ANSA).