Fiamme nella via dello shopping a Capri, paura ma nessun ferito

Paura ma nessun ferito per un incendio in un appartamento privato in via Camerelle a Capri, vuoto quando si sono sprigionate le fiamme. Il fumo che usciva dal terrazzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i vicini e i titolari delle boutique della famosa strada caprese del lusso, che hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Via Camerelle è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e poi riaperta. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme prima che si estendessero, confinando i danni ad alcune stanze della casa dove il rogo è divampato, forse a causa di un corto circuito. L'inusuale colonna di fumo sprigionatasi nella strada dello shopping caprese ha suscitato momenti di apprensione, ma poi la situazione è tornata alla normalità con la riapertura di boutique e negozi già nel primo pomeriggio.