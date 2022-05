Vela: Soldini e Maserati Multi70 alla Regata dei Tre Golfi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 parteciperanno alla 67/a storica Regata dei Tre Golfi di vela, organizzata fra le isole dei golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, dal Circolo Remo e Vela Italia, con il patrocinio della Federvela e in collaborazione con Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE. Saranno circa 150 le barche che sabato si ritroveranno sulla linea di partenza, nella rada di Santa Lucia, sotto le mura di Castel dell'Ovo, a Napoli, per una delle regate più spettacolari del Mediterraneo che, dopo un giro attorno alle isole di Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, Li Galli, taglierà il traguardo a Capri. Alle 18,30 scattano i multiscafi che navigheranno su un percorso più lungo (circa 250 miglia, con boa a San Marco di Castellabate). Un'ora più tardi il resto della flotta, che veleggerà sul classico percorso di 150 miglia.

Maserati Multi70 partecipa alla Regata dei Tre Golfi per la prima volta. In questa regata, Giovanni Soldini sarà accompagnato da un equipaggio formato da 6 velisti: Guido Broggi, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Alberto Riva, Gianluigi Ugolini. (ANSA).