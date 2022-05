Pugilato: Mondiali Elite donne; esordio vittorioso per Testa

(ANSA) - ISTANBUL, 09 MAG - Cominciano i Mondiali Elite donne di pugilato, in cui sono impegnate 394 atlete di 84 paesi, e per l'Italia sale subito sul ring Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo e punta di diamante della squadra azzurra. La boxeur campana era impegnata in un match dei 32/i di finale della categoria 57 kg, contro la malese Camara, e ha vinto facilmente ai punti, per 5-0. 'Butterfly' passa quindi ai sedicesimi dove affronterà la giapponese Kimura.

Domani tocca a un'altra italiana, Roberta Bonatti, che in un match della categoria 48 kg se la vedrà con la giapponese Wanda.

