Marina Abramović in '7 Deaths of Maria Callas'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Le immortali interpretazioni di Maria Callas rivivranno nel corpo e nei movimenti della artista performer Marina Abramović e nella voce di sette grandi interpreti: Annalisa Stroppa (Carmen), Valeria Sepe (Floria Tosca), Nino Machaidze (Desdemona), Jessica Pratt (Lucia Ashton), Roberta Mantegna (Norma), Kristine Opolais (Cio-Cio-San), e Selene Zanetti (Violetta Valery). Si chiama '7 Deaths of Maria Callas' l'opera in scena in prima nazionale dal 13 al 15 maggio al Teatro San Carlo, interprete e autrice Abramović , che si concentra su ciascuna delle morti sul palco della Callas in Carmen, Tosca, Otello, Lucia di Lammermoor, Norma, Madama Butterfly e La traviata. Le scene sono della stessa celebre artista di origine serba, le musiche di Marko Nikodijević, sul podio ci sarà Yoel Gamzou, i costumi sono firmata di Riccardo Tisci, la regia video è di Nabil Elderkin.

Protagonista in video anche l'attore Willem Dafoe, che tenterà di eliminare la Callas nei nei sette finali. Cinque gli spettacoli (debutto ore 17, con replica alle 21,doppio spettacolo anche sabato 14 maggio) una coproduzione tra il Teatro di San Carlo, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Greek National Opera Athens, Liceu de Barcelona, Opéra National de Paris. (ANSA).