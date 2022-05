Avevano rubato 10 frigobar da hotel sotto sequestro, presi

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per concorso in furto aggravato due persone di 37 e 40 anni.

L'allarme è arrivato dal custode di un hotel da tempo posto sotto sequestro. I due hanno forzato la porta d'ingresso e trasportato fino all'esterno 10 frigobar. Li avevano accantonati ai piedi del loro furgone, in attesa di caricarli nel cassone.

Non hanno fatto in tempo a concludere il carico che i carabinieri avevano già bloccato ogni via di fuga.

Sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita e il furgone sequestrato. (ANSA).