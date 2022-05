Calcio:Nicola,possiamo entrare nella storia,Salerno merita A

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - "Possiamo veramente entrare nella storia, abbiamo dimostrato valori non indifferenti, l'energia dentro di noi è incredibile. La Salernitana e il suo popolo meritano di restare in serie A". Davide Nicola carica l'ambiente in vista del match spareggio per la salvezza di domani contro il Cagliari all'Arechi. "Quello che abbiamo fatto fino a questo momento è frutto di un lavoro importante. Sembravamo fuori dai giochi, invece due mesi e mezzo di lavoro stanno dando frutti sperati. Questa piazza - sottolinea - merita la salvezza".

