Furto in sede Uil a Napoli, forzati armadi con documenti

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Un furto è stato compiuto nella notte all'interno del centro servizi della Uil di Campania e Napoli, in via Guantai Nuovi, in pieno centro a Napoli. I ladri sono entrati forzando una porta d'ingresso laterale. Forzati vari cassetti, divelte le ante di alcuni armadietti. Gettati a terra documenti vari. I dirigenti Uil sono sul posto per un inventario della situazione. Il centro è la sede principale del sindacato a Napoli per l'erogazione di servizi previdenziali e assistenziali. "Purtroppo - dice il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati giunto sul posto - è spiacevole che questo accada in pieno centro a Napoli. Vuol dire che dovremo rafforzare la nostra struttura di vigilanza".

(ANSA).