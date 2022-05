Prof e 'pizzaiola' si ricongiunge con figlie

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Dopo circa 20 anni trascorsi in Italia, Lyudmyla Ruban, nata in Ucraina, ha ricevuto dal sindaco di Telese Terme, in provincia di Benevento, dove attualmente risiede, l'atto di concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica.

La signora Lyudmyla in Ucraina era un'insegnante di Lettere: quando è arrivata nel nostro Paese si è adattata a lavori di fortuna, anche come manovale. Poi si è 'innamorata' dell'arte della farina e degli impasti che ha appreso in una pizzeria nel Casertano dove ha trascorso qualche anno, prima di arrivare a Telese dove ha accettato di occuparsi della pizzeria e della cucina di un rinomato locale.

Qui si è stabilito un rapporto di stima e di affetto con la famiglia che l'ha ospitata e quando è scoppiata la guerra in Ucraina tutti si sono mobilitati, proprio come si fa con un familiare, per aiutarla a realizzare il suo desiderio di mettere in salvo le due figlie con le rispettive bambine.

Il progetto è andato a buon fine e anche le due giovani mamme, dunque, oggi si trovano a Telese dopo un lungo ed estenuante viaggio in pullman. Sono state costrette a scappare via, lontano dalla guerra, lasciando lavoro e parte degli affetti familiari con i quali continuano ad avere contatti telefonici che fanno emergere tutta l'angoscia per un futuro incerto e la malinconia per la distanza. Le due bambine intanto frequentano l'asilo a Telese e, non senza le prime difficoltà dovute alla lingua, si stanno lentamente abituando a una nuova vita con nuove amicizie.

"Siamo felici di poter offrire a queste persone un pizzico di serenità - ha dichiarato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Nei loro sguardi e nelle loro parole c'è comprensibile preoccupazione, paura. Naturalmente speriamo che tutto questo orrore finisca presto, intanto la nostra comunità è accogliente e saprà donare loro, alle bambine soprattutto, calore e vicinanza". (ANSA).