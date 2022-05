Nel Napoletano controlli e sequestri dei Carabinieri forestali

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali per la tutela del consumatore. A Nola ad operare sono stati i militari della stazione di Roccarainola.

Durante un'ispezione in una macelleria sono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità e formalmente invendibili.

Sequestrati 35 chili di prodotti, carni rosse, e centinai di uova, vini bianchi e rossi. Anche numerosi prodotti da forno.

Per il titolare dell'attività una sanzione amministrativa di 1500 euro. Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni.

