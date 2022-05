Musica: Napoli, Samuele Bersani al Palazzo Reale SummerFest

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Con Samuele Bersani, Angelo Branduardi, PFM, Ditonellapiaga, e Mara Sattei tanta musica alla seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico con 20 serate di concerti, spettacoli e incontri, direzione artistica di Maurizio Costanzo.

Dal mercoledì al sabato alle ore 21, le serate saranno precedute alle 18.00 da un 'aperitivo' nei giardini con la possibiltà di ricevere un omaggio per visitare Palazzo Reale (in orari di apertura del sito in Piazza del Plebiscito).

Angelo Branduardi, giovedì 14 luglio, propone il concerto "Il Cammino dell'Anima" e due nuove canzoni scritte durante la pandemia, l'inedito "Kirie Eleison (Signore abbi pietà)" e "Piccolo David". Sabato 16 luglio protagonista la cantautrice Mara Sattei, 200 milioni di streaming, con il suo Universo Tour 2022". Samuele Bersani, sarà a Napoli con "Cinema Samuele Tour", giovedì 21 luglio, live dell'omonimo disco che ha dato all'artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell'anno. La scaletta è il racconto in note di trent'anni di carriera: da "Harakiri" a "Chicco e Spillo", da "Il tuo ricordo" a "Spaccacuore", e ancora "Le Abbagnale", "Pixel", "Le mie parole", "Mezza Bugia", "Psyco", "Coccodrilli".

Giovedì 28 luglio arriverà la Premiata Forneria Marconi con il tour "PFM 1972-2022. Ditonellapiaga, protagonista a Sanremo con Rettorein 'Chimica' , con i brani del suo "Camouflage" sarà al Palazzo Reale SummerFest sabato 30 luglio. .

Le date degli ospiti già precedentemente annunciati sono: Marco Travaglio (29 giugno), Enrico Brignano (30 giugno), Foja (2 luglio), Jimmy Sax (7 luglio), Fiorella Mannoia (22 Luglio), serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo (27 luglio).

Prevendite partite su wwwww.ticketone.it www.boxol.it (ANSA).