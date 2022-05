Covid: De Luca, pronta ordinanza su mantenimento mascherine

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Faremo un 'ordinanza tra oggi e domani per il mantenimento della mascherina nei luoghi di lavoro. Resterà obbligatorio per chi lavora nella ristorazione e nel settore alberghiero". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista alla presentazione del bando della Regione per le imprese culturali al Mann.

"Resta obbligatoria in Campania, per loro - ha aggiunto De Luca - mi sembra doveroso. La mascherina è un elemento di prudenza, per chi in un ristorante sta in cucina o va a servire ai tavoli, è irresponsabile non portarla. Basta uno starnuto per avere una diffusione del contagio". Anche nei negozi e nei mercati pubblici, ha detto De Luca, l' obbligo della mascherina sarà mantenuto.

"Dobbiamo stringere i denti - ha concluso il presidente della Giunta campana - per non avere di nuovo il problema a settembre-ottobre ed aspettare un vaccino del tipo di quello antinfluenzale, che comprenda le nuove varianti. Le case farmaceutiche stanno lavorando in quella direzione e credo che lo avremo a breve" . (ANSA).