Calcio: 2-1 al Venezia, Salernitana ora è quartultima

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - La Salernitana batte 2-1 il Venezia e, per la prima volta in stagione, aggancia la zona salvezza, scavalcando il Cagliari al quartultimo. I sardi domenica saranno di scena all'Arechi per un vero e proprio spareggio. Tre punti sofferti, arrivati al termine di una partita combattuta e nella quale il Venezia ha provato fino all'ultimo a riaprire i giochi salvezza. Al triplice fischio l'Arechi libera l'urlo di gioia per tre punti che potrebbero valere un'impresa. Domenica prossima il match decisivo: Salernitana-Cagliari. (ANSA).