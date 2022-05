Ucraina: flashmob disoccupati a Napoli, zero spese militari

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - " Zero spese militari! Il lavoro ai proletari' E' la scritta su uno striscione di venti metri esposto dei disoccupati del ' Movimento 7 novembre' durante un flash-mob organizzato nel pomeriggio a Napoli lungo viale Dhorn, nei pressi del lungomare Caracciolo.

Oltre allo striscione i disoccupati, che hanno bloccato per alcuni minuti il traffico, hanno anche acceso dei fumogeni e urlato slogan contro la guerra in Ucraina quando si sono fermati a qualche decina di metri dal consolato degli Stati Uniti.

Già nei giorni scorsi i disoccupati avevano protestato per l'aumento delle spese militari deciso dal Governo italiano e per l'invio di armi nell'area del conflitto. (ANSA).