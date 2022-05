Ucraina: coreografia giallo blu al grand hotel Quisisana Capri

(ANSA) - CAPRI, 04 MAG - I colori dell'Ucraina in uno degli alberghi più esclusivi d'Italia. Il giallo e il blu, infatti, sono stati scelti per la coreografia della piscina del 'Grand Hotel Quisisana', di Capri, meta di lusso per chi approda sull'isola azzurra. Un messaggio in due lingue, italiano ed inglese, è stato scelto dai proprietari dell'albergo per spiegare la decisione di installare, ad esempio, sdraio con i colori del Paese sotto invasione. L'albergo, è scritto, "ha voluto simbolicamente esprimere la solidarietà al popolo ucraino, scegliendo i colori della bandiera ucraina per l'inaugurazione della nuova piscina". (ANSA).