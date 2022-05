Noemi: Manfredi, sforzo per ripristinare la legalità

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - "È una bella giornata di presenza dei cittadini e delle scuole insieme a Noemi e ai suoi genitori per ricordare quell'atto così barbaro. Dobbiamo essere presenti e continuare a lavorare tutti insieme per ripristinare e per difendere la legalità in ogni parte della città".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla manifestazione 'Ri-coloriamo la piazza... con Noemi' a tre anni dal ferimento della bambina in un agguato di camorra in piazza Nazionale.

Manfredi ha parlato di "sforzo" che l'amministrazione sta portando avanti per "difendere la piazza dal degrado". "Abbiamo fatto un intervento straordinario per ripristinare il murale - ha detto - e ora c'è l'impegno delle scuole per adottare la piazza. Noi stiamo intervenendo continuamente con le nostre strutture e i nostri servizi per fare in modo che questo pezzo di città sia restituito ai cittadini e alla legalità", ha concluso Manfredi. (ANSA).