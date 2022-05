Salernitana, Nicola: "E' stata una partita straordinaria"

(ANSA) - BERGAMO, 02 MAG - "Una partita tosta e straordinaria da parte nostra, ma l'Atalanta poteva pareggiare prima". Davide Nicola, allenatore della Salernitana, esulta per l'1-1 nel posticipo a Bergamo: "Mi rimane il dubbio su come sarebbe finita, se avessimo sfruttato una delle occasioni per raddoppiare: ci avrebbe dato un vantaggio per il finale di campionato - il suo commento -. La squadra sta dimostrando di crederci. Per il recupero di giovedì contro il Venezia bisogna resettare tutto e ricaricare le pile: la sfida più importante è sempre la prossima, anche vincendo stasera saremmo stati nella condizione di dover provare a farlo anche nelle partite che ci restano".

Nicola fa la conta dei possibili recuperi fisici: "Ruggeri non ha niente di particolare, valuteremo Ranieri, Radovanovic e Ribery. Ci fermeremo qui anche domani, un sacrificio necessario prima di rientrare".

Sugli errori sottoporta, come quello di Verdi al quarto d'ora del secondo tempo, nessun rammarico: "Non posso tirare le orecchie a nessuno, perché tutti hanno amore per ciò che fanno e voglia di conquistare qualcosa di importante. Oggi come oggi anche 20' sono decisivi: chi entra deve contribuire - chiude l'allenatore dei campania -. I ragazzi stanno dimostrando alla gente, a se stessi e alla società di essere cresciuti in maniera incredibile. Contro Zapata, Muriel e Boga siamo riusciti a stupire: ammiro molto Gasperini, ho trovato un'Atalanta forte.

Magari ci sono partite in cui è meno prolifica: per me è in corsa per l'Europa, non è che le altre vadano il doppio".

(ANSA).