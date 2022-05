Pranzo festa si trasforma in violenza,arresto nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Pranzo tra parenti finisce in violenza a Pozzuoli: un 50enne del posto stava festeggiando il primo maggio con la madre, di 77 anni e la sorella, di 53 anni, ospite per la giornata di festa. Ma in pochi momenti lo scenario è cambiato. All'improvviso - dopo una violenta discussione - l'uomo ha aggredito la madre e messo completamente a soqquadro l'abitazione.

La sorella ha chiesto aiuto al 112 e poco dopo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Tre le pattuglie arrivate sul posto: il 50enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'anziana si è trasferita a casa della figlia.

Ma è passato poco tempo e al 112 è arriva un'altra richiesta di aiuto. L'arrestato era evaso ed era andato a casa di sua sorella per minacciare ancora una volta la mamma. I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo trasferito nelle camere di sicurezza della caserma dove attenderà il giudizio per direttissima. (ANSA).