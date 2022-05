Movida, a Napoli ragazzi controllati con il metal detector

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Ragazzi controllati a Napoli con il metal detector per contrastare il porto abusivo di armi come coltelli o pugnali. A Napoli i Carabinieri della compagnia Vomero hanno setacciato di notte e fino all'alba le zone della movida. Diverse le persone denunciate. Controlli anche nelle attività commerciali grazie ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e del Nas.

Tra le attività effettuate il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono 7, infatti, le persone - uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 38 anni - soprese nell'attività abusiva e denunciate a piede libero perché recidive nel biennio. Un uomo è stato invece denunciato perché trovato in possesso di un taglierino. Denunciato infine anche una 21enne napoletano sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento di via Scarlatti.

48 i mezzi controllati e 62 le persone identificate, di questi sono 23 i pregiudicati con sanzioni al codice della strada pari a 20mila euro. (ANSA).