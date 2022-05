La Salernitana fa sognare i tifosi, poi il pari dell'Atalanta

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - La Salernitana fa sognare i suoi tifosi, che per quasi novanta minuti gustano la gioia della vittoria sull'ostico campo dell'Atalanta che permetterebbe l'aggancio del Cagliari al quart'ultimo posto in classifica. Ma i padroni di casa riescono a pareggiare in extremis, al 43' della ripresa con Pasalic, la rete segnata al 27' del primo tempo da Ederson. Per gli uomini di Nicola è comunque un punto prezioso, che permette di continuare a sperare nella salvezza anche se con un pizzico di delusione per la vittoria sfumata che avrebbe messo una concreta ipoteca sulla permanenza in A.

