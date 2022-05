Vasto incendio in campo Rom a Gianturco

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli.. Un' alta colonna di fumo ,visibile a distanza anche dalla zona collinare di Capodimonte, si è alzata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno chiuso al traffico le strade limitrofe al campo Rom. Non si ha, al momento notizia di feriti. (ANSA).