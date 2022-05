Ucraina: soccorso sanitario, profuga dalla Polonia a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Una ragazza ucraina di 17 anni, profuga in Polonia, è stata trasferita all' "Ospedale del Mare" di Napoli con la procedura di soccorso sanitario Cross (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso).

Iryna, che è affetta da diabete mellito di tipo I. , ha subito un aggravamento della patologia, che l'ha esposta ad un altissimo rischio di chetoacidosi diabetica, una grave complicanza.

Venerdì scorso la ragazza e la sorella, di 21 anni, sono state prelevate a Resovia, in Polonia, da un aereo della Guardia di Finanza . decollato ed atterrato a Pratica di Mare dopo una tappa ai Bologna. Un' ambulanza medicalizzata del servizio 118 della ASL 1 Napoli Centro 'ha trasportato le due ucraine al residence dell' Ospedale del Mare, dopo una prima visita a bordo dell' ambulanza ed il tampone antigenico..

Stamattina Iryna ha iniziato il percorso di inquadramento dei suoi problemi dii salute all'l' "Ospedale del Mare" e la necessaria assistenza medica.

Rispondere a queste richieste di aiuto - afferma il direttore generale della ASL 1 , Ciro Verdoliva - è un nostro dovere. Sono orgoglioso di come il nostro personale, a cominciare dal direttore Galano, ha gestito l'operazione e di quanto stiamo fornendo per le nostre competenze sanitarie alla Protezione Civile regionale. (ANSA).