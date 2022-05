1 Maggio: Confsal, uniti su salari bassi e costo del lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - "Dobbiamo essere capaci di sostenere il popolo ucraino e la sua difesa perché vittima di un'invasione e, nello stesso momento, dispiegare un'azione politica che porti a un negoziato". Così il segretario generale della Confsal, Nicola Margiotta, La Confsal ha tenuto a Napoli, in piazza Plebiscito, la manifestazione nazionale per la festa del primo Maggio.

"Abbiamo delle grandi questioni - ha detto Margiotta - quella dei salari, che sono bassi, e quella del costo del lavoro che è molto alto. Le due problematiche si riverberano reciprocamente.

Per cui lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, insieme ai rappresentanti degli imprenditori, devono combattere uniti per ridurre la pressione fiscale sui salari e ridurre il costo del lavoro e per la ripresa economica".

"I salari non aumentano - ha aggiunto il segretario della Confsal - perché il Governo ha tassato anche quelli più bassi, introducendo di fatto una tassa sulla povertà: I salari non possono aumentare per decreto, sono bassi perché anche lo Stato ci mette la sua".

Quanto al Pnrr Margiotta ha detto: "siamo preoccupati, rischia di essere boomerang, se non vi saranno ricadute per la crescita strutturale del tessuto economico." (ANSA).