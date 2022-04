Mostre:il 'Corpo di Napoli' nella ricerca di Simona Da Pozzo

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Quando sbucci il marmo, si fa latte, fiume o vapore" è il titolo del lavoro realizzato dall'artista italovenezuelana Simona Da Pozzo che racconta la ricerca Atlas dei Corpi da lei condotta sul monumento Corpo di Napoli. L'iniziativa è a cura di Ex-voto Radical Public Culture promosso da l'Arsenale di Napoli in collaborazione con la Società Napoletana di Storia Patria e ha il matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee.

Il progetto iniziato nel 2019, intende proporre, rileva una nota, "una lenta indagine su/con il Corpo di Napoli, il Monumento al Nilo: un tentativo di alleanza con un monumento per raccontare I molteplici corpi, umani e non, ai margini della rappresentazione e rappresentanza nello spazio pubblico.

Un'azione diffusa nello spazio e nel tempo per restituire la complessità della ricerca dell'artista coinvolgendo diversi luoghi nella ricerca stessa". Partendo dall'invito fatto da L'Arsenale di Napoli all'artista di presentare parte della propria ricerca negli spazi di Palazzo Fondi, Ex-Voto situa alcune opere di tale ricerca, nei luoghi dell'indagine tramite una programmazione diffusa. (ANSA).