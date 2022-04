Il Napoli travolge il Sassuolo ed è a un passo dalla Champions

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Le cene sociali volute dal presidente De Laurentiis hanno un effetto benefico sul Napoli che sommerge il Sassuolo sotto una valanga di gol e arriva a un passo dalla qualificazione in Champions League. La squadra di Spalletti mette in vetrina la migliore prestazione interna del campionato. Dopo 20' di gioco il Napoli è già in vantaggio 4-0 ed ha praticamente chiuso il conto con gli emiliani. Il Sassuolo è pressoché inesistente. Soprattutto nella prima frazione di gioco in campo di vedono maglie azzurre sfrecciare da una parte all'altra, con i neroverdi che tentano a malapena di arginare gli attacchi degli avversari, dando però l'impressione di non capire mai bene come confrontarsi con la superiorità degli azzurri e come tentare di ribaltare l'azione. (ANSA).