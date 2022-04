Covid: De Luca, in Campania manterremo obbligo mascherina

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Il Governo mantiene in certi casi l'obbligo della mascherina al chiuso fino a metà giugno, era il minimo. In Campania manteniamo l'obbligo di mascherina anche dopo, vedremo poi la situazione a fine settembre, inizio ottobre". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Fb.

"I dati di oggi - ha detto - un po' ci preoccupano, perché abbiamo tra 60 e 80.000 positivi, molti di più di quelli che avevamo un anno fa, quando viaggiavamo su 20-30.000. La differenza è che oggi sono molti di più gli asintomatici, mentre un anno fa c'erano conseguenze più pesanti: comunque il Covid non è stato cancellato". (ANSA).