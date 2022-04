Via Toledo occupata dagli ambulanti abusivi

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Nel centro città pieno di turisti, moltiplicati per l' arrivo del bel tempo. gli abusivi hanno occupato via Toledo, a Napoli, approfittando della assenza delle forze dell' Ordine.

Alle 14 una dozzina di venditori di borse con marchi contraffatti, occhiali cover di telefoni cellulari e di "pezze" offerte sui carrettini di ambulanti cinesi hanno preso possesso del tratto di via Toledo compreso tra Piazza Trieste e Trento e Santa Brigida.

La concentrazione nel primo tratto di via Toledo è dovuta ai lavori che interessano l'' edificio del Banco di Napoli con il transennamento del marciapiede. (ANSA).