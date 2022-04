Pasolini, storytelling studenti Pascal S.Antonio Abate

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Gli alunni delle classi V del Liceo E.Pascal di Sant'Antonio Abate hanno realizzato la storytelling del libro di Michele Caccamo 'Le sacche della rana', poemetto per Pier Paolo Pasolini (Castelvecchi editore) in occasione del suo centenario della nascita. L'assessorato alla Cultura del Comune ha promosso per domani alle 10,30, nell'aula consiliare, un incontro per la presentazione della storytelling realizzata dai ragazzi. Dopo i saluti del sindaco Ilaria Abagnale e dell'assessore alla Cultura, Luisanna Vanacore, introdurrà Carola Flauto, scrittrice e docente di Lettere del Liceo E.

Pascal. Sarà presente l'autore Michele Caccamo.

La letteratura mette ordine al caos della vita, ecco perché nei romanzi c'è tutto quello che serve per conoscere il mondo. Il metodo migliore per fare amare ai ragazzi la letteratura è renderla viva, palpitante, capace di aiutarli a tradurre la realtà complessa che vivono. Pier Paolo Pasolini è stato il più grande testimone di verità, il poeta visionario, il saggista lucido e il cineasta coraggioso che il 900 ci abbia regalato e allo stesso tempo sottratto in modo violento, troppo prematuramente.

Quest'anno si celebra il centenario della sua nascita e ancora c'è il buio sulla sua morte. Ma una traccia di verità sul mistero della sua fine ce la regala lui stesso nei suoi scritti di denuncia contro l'Italia dei complotti, delle stragi e dei misteri. Il senso di questo evento è il racconto di una vita emblematica scandita dalle sue opere attraverso le quali lo scrittore cerca di interpretare la trasformazione della società italiana del secondo 900 in una dittatura del consumismo che, azzerando l'autenticità e la bellezza dell'Italia delle culture locali, spinge gli individui ad una omologazione dei costumi fino alla perdita del senso critico e del coraggio di affermare la verità. I ragazzi delle quinte del liceo Pascal di Sant'Antonio Abate hanno attraversato i diversi sentieri tracciati dal poeta e scrittore nelle sue opere letterarie e cinematografiche ed hanno trasformato i contenuti Pasoliniani in un racconto creativo, uno storytelling trovando accordi con il presente da loro vissuto, trasformando le conoscenze in un atto creativo. La lettura de Le sacche della rana poemetto su Pierpaolo Pasolini, Castelvecchi, dello scrittore e poeta Michele Caccamo e l'incontro diretto con lui, ha dato ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con l'interpretazione dell'opera Pasoliniana, di un poeta contemporaneo, che ha tessuto le trame di vita letteraria e reale di Pasolini in linguaggio poetico moderno ed attuale. L'incontro/racconto con l'autore di venerdì 29 aprile, presso l'aula consiliare del Comune di Sant'Antonio Abate, rappresenta un vero e proprio compito di realtà che gli alunni hanno svolto facendo diventare la letteratura una esperienza indimenticabile da cui poter attingere per interpretare il mond ANSA).