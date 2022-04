Agenzia viaggi sparita nel nulla: 22 richieste parte civile

(ANSA) - TRECASE, 28 APR - Le destinazioni promesse erano fasulle e l' Agenzia di viaggi è sparita nel nulla. Sono 22 le richieste di costituzione di parte civile al processo in corso al Tribunale di Torre Annunziata (Napoli).

Le associazioni "Codici" e "Codici Campania, sono tra i soggetti che hanno chiesto di costituirsi parte civile.

La vicenda risale agli inizi del 2020. Protagonista l'agenzia di viaggi "Silvamala". di Trecase (Napoli), L' agenzia abbassò improvvisamente la saracinesca durante le festività natalizie a cavallo tra il 2019 e il 2020, nonostante molti clienti avessero prenotato viaggi per il Capodanno, ricevendo 'voucher' per partenze e soggiorni con l'indicazione dell'anno errata.

Nella prossima udienza, il 6 maggio, il Tribunale dovrà decidere sull' ammissibilità delle 22 richieste di parte civile.

''Il settore viaggi è pieno di offerte. ma anche di insidie - afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di 'Codici' - e questa vicenda sembra dimostrarlo in pieno. Storie del genere devono servire da monito per i consumatori.

''Ci siamo attivati per fornire assistenza legale alle vittime - aggiunge Giuseppe Ambrosio, segretario di 'Codici Campania' - e siamo pronti a fare la nostra parte per tutelare chi ha pagato una vacanza che non si è mai concretizzata. Preoccupa che tali episodi si ripetano, visto che nel settore nomi e personaggi sono più o meno gli stessi''. (ANSA).