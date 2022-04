A Salerno il primo Open Day della Lega Navale

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - La Lega Navale Italiana, dal domani al 1 maggio, organizza il suo primo Open Day nazionale a Salerno.

"Vogliamo far conoscere - spiega il presidente della Lega Navale sezione di Salerno, Fabrizio Marotta - a tutti i cittadini la nostra associazione e le non poche attività che proponiamo sul territorio. Desideriamo, in particolare, avvicinare istituzioni, associazioni, Enti, scuole, famiglie, ragazzi, giovani e meno giovani, al di là della condizione sociale, partendo dallo spirito della nostra associazione. Ma, soprattutto, ci poniamo l'obiettivo, in queste tre giornate, di illustrare ancora meglio quanto quotidianamente facciamo per perseguire quella che è giusto definire una vera e propria missione: da 125 anni siamo in campo in numerose aree di interesse che valicano lo sport, nostro riferimento centrale, e spaziano, soprattutto, nella diffusione della cultura e della formazione marittime. Il nostro obiettivo è favorire l'avvicinamento al mare attraverso la pratica degli sport nautici, seguendo i canoni della nautica solidale e proteggendo l'ambiente marino".

Numerose le attività che la Lega Navale di Salerno segue con grande partecipazione: diporto nautico, pratica sportiva di vela, canoa, canottaggio, pesca e trekking. Spazio ad attività formative per il conseguimento della patente nautica come ad iniziative di carattere culturale, musicale e sociale. L'open day si svolgerà presso la sede della Sezione di Salerno negli spazi antistanti il Masuccio Salernitano. (ANSA).