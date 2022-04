Teatro: Al San Ferdinando 'Villino Bifamiliare' di Ramondino

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - I testi teatrali inediti di Fabrizia Ramondino in scena al San Ferdinando di Napoli nel progetto voluto dal direttore del Teatro Nazionale Roberto Andò, un omaggio alla grande scrittrice italiana autrice di romanzi, racconti, diari, reportage e sceneggiature come 'Althènopis', 'Star di casa', 'Dadapolis'', 'Morte di un matematico napoletano'. Si parte domani con il debutto in prima assoluta di 'Villino Bifamiliare' regia di Arturo Cirillo (repliche fino all'8 maggio) interprete con Sabrina Scuccimarra, Franca Penone, Rosario Giglio, Roberto Capasso, Francesco Roccasecca. Tra le opere teatrali della Remondino solo 'Terremoto con madre e figlia' è stata messa in scena da Mario Martone nel 1994, a diffrenza dei restanti testi, da 'Caffè degli specchi (Opera buffa ma non troppo)' a 'Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo'. A questi il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, dedica un progetto. ''A distanza di più di trent'anni - scrive il direttore Roberto Andò nelle note di presentazione del progetto editoriale dedicato agli inediti - è venuto il tempo di far conoscere a vecchi e nuovi lettori una parte così rilevante dell'attività di una grande scrittrice europea che il tempo, la mediocrità culturale e la trascuratezza hanno concorso a mettere in ombra'' .

''In Villino bifamiliare troviamo molto della passione politica e dell'ironia di questa autrice - ricorda Cirillo- Attraverso l'incontro di due coppie di coniugi, che dividono un villino situato nell'Alto Adige la Ramondino mette in relazione due mondi politici e sociali''. Il debutto (ore 21) sarà anticipato alle 18.00 nel foyer del teatro dalla presentazione dell'omonimo volume con il quale Marotta&Cafiero inaugura la nuova collana di teatro 'Le foglie di Gray' diretta da Andò. (ANSA).