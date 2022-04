Covid: in Campania aumentano ancora i ricoveri ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - In Campania continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria. Sono arrivati a 751, ieri erano 742, il 23 aprile, quattro giorni fa, 709. In leggero calo il tasso di positività: oggi è del 21,18 rispetto al precedente 22,5. I nuovi positivi sono 10.785 su un totale di 50.908 test. Cinque nuove vittime, quattro nelle ultime 48 ore ed una registrata solo oggi. Stabili i posti occupati in intensiva, 40. (ANSA).