Appalti Cira: sindacati, preoccupati ma no sensazionalismi

(ANSA) - CASERTA, 27 APR - Le segreterie provinciali di Cgil,Cisl e Uil e di Fim, Fiom e Uilm Caserta, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria del Cira, intervengono sull'indagine della Dda di Napoli che ha accertato il tentativo di infiltrazione negli appalti del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziale di Capua (Caserta) da parte di noti imprenditori collusi con la camorra casalese, come Sergio Orsi e Fabio Oreste Luongo, entrambi arrestati per turbativa d'asta e corruzione insieme ai dipendenti del Cira Carlo Russo e Vincenzo Filomena.

"Prendiamo atto con turbamento e preoccupazione dell'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Per l'importante valore industriale e di eccellenza del polo di ricerca che il Cira rappresenta per il territorio casertano, si confida nella magistratura affinché venga fatta al più presto chiarezza sui fatti. Al contempo - sottolineano - esprimiamo disappunto per i toni sensazionalistici usati in alcuni resoconti della vicenda. Generalizzando e non distinguendo le responsabilità, si rischia di compromettere l'immagine di una delle più prestigiose realtà operanti sul territorio casertano, impegnata da anni nello sviluppo di importanti progetti di ricerca e sperimentazione aeronautica e spaziale di rilevanza internazionale. Occorre certamente accertare le responsabilità e ripristinare la legalità ma non svilire il lavoro dei ricercatori e del personale qualificato, che costituisce la forza del Cira da oltre un trentennio". (ANSA).