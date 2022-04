Covid: in Campania incidenza al 22,5%, 15 nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Sono 4.456 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.796 test esaminati ieri. Il tasso di incidenza si attesta al 22,5%, in lieve calo rispetto al 23,29 del giorno precedente. Il bollettino della Regione segnala 15 nuove vittime, di cui 12 nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In aumento l'occupazione dei posti letto: i ricoveri nelle intensive sono 40 (+3), quelli in degenza 742 (+12). (ANSA).